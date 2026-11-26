При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Токаев назвал Москву блестящим примером применения ИИ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Москва является выдающимся примером использования технологий искусственного интеллекта в муниципальном управлении.
«Москва является блестящим примером применения искусственного интеллекта в муниципальном управлении. Собравшись именно здесь, мы должны и обязаны совместными усилиями подчинить его нашим планам, продвигаться вперед по пути развития и прогресса», – цитирует РИА «Новости» заявление Токаева на международной конференции AI Journey 2026.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку технологий искусственного интеллекта на конференции «Сбера» AI Journey 2026.
Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в области передовых технологий ключевым направлением стратегического партнерства Казахстана и России.
В среду президент Казахстана сообщил о намерении страны перенимать опыт России в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и кибербезопасности.