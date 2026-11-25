Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Лавров: Европа сядет за стол переговоров и тут же положит на него ноги
Лавров указал на неприемлемые манеры в рамках переговоров по Украине
Россия не намерена вести переговоры по Украине с Европой, которая демонстрирует неприемлемые манеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров по Украине и тут же положит на него ноги. Нам этого не надо», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что Москва предлагала европейским представителям приехать в Россию или иным образом изложить свою позицию. Однако, по его словам, европейские страны отказались, заявив, что хотят «сразу сесть за стол переговоров».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Европу в неготовности стать полноценным участником мирного процесса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность урегулирования конфликта без участия европейских стран.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении европейских стран начать мирные переговоры с Россией по Украине.