Лавров указал на неприемлемые манеры в рамках переговоров по Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров по Украине и тут же положит на него ноги. Нам этого не надо», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Москва предлагала европейским представителям приехать в Россию или иным образом изложить свою позицию. Однако, по его словам, европейские страны отказались, заявив, что хотят «сразу сесть за стол переговоров».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Европу в неготовности стать полноценным участником мирного процесса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность урегулирования конфликта без участия европейских стран.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении европейских стран начать мирные переговоры с Россией по Украине.