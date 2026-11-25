Tекст: Ольга Иванова

«То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и т. д., – парадоксальная ситуация», – заявил Песков в интервью «Вестям».

Представитель Кремля отметил, что подобные действия вызывают обеспокоенность у самих государств-спонсоров Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД Китая заявил о последовательной позиции по украинскому кризису на фоне атак Киева на суда России у берегов Ливии.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на расширение террористической активности украинских сил на Балтике.

Песков сообщил о продолжении ударов по морскому транспорту, поставляющему боеприпасы украинской армии.