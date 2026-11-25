Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Песков: Атаки Киева на российские суда ставят под угрозу страны Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, когда Украина атаками на российские суда ставит под угрозу безопасность снабжающих ее стран.
«То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и т. д., – парадоксальная ситуация», – заявил Песков в интервью «Вестям».
Представитель Кремля отметил, что подобные действия вызывают обеспокоенность у самих государств-спонсоров Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД Китая заявил о последовательной позиции по украинскому кризису на фоне атак Киева на суда России у берегов Ливии.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на расширение террористической активности украинских сил на Балтике.
Песков сообщил о продолжении ударов по морскому транспорту, поставляющему боеприпасы украинской армии.