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    31 августа 2026, 17:15 • В мире

    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных

    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские военные подавили очередную попытку мятежа в одной из стран Африки. По какому сценарию на этот раз действовали мятежники, почему речь шла о безопасности не только местного правительства, но и российской дипломатической миссии – и чем подпитываются постоянные попытки государственных переворотов в данном регионе планеты?

    Военное руководство Нигера выразило благодарность российским военнослужащим из Африканского корпуса (АК) Минобороны за содействие в подавлении мятежа, сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера, начальник штаба сухопутных войск и командир военно-воздушной базы 101, расположенной на территории аэропорта Ниамея, посетили место дислокации Африканского корпуса Минобороны. По словам Воропаева, в мятеже участвовали молодые офицеры, а сама попытка выступления могла координироваться внешними силами.

    Также МИД РФ завил, что «в Москве выражают солидарность с народом Нигера в связи с атаками на государственные объекты в Ниамее, предпринятые 29 августа антиправительственными силами. Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России. Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом». В МИД заверили, что российская сторона продолжит «поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями, и желает Нигеру, а также всей Конфедерации государств Сахеля, в которую он входит, дальнейшего укрепления своего суверенитета и мирного развития».

    В свою очередь министерство обороны Нигера сообщило, что силам обороны и безопасности удалось локализовать выступление мятежников и восстановить контроль над всеми государственными объектами. В заявлении ведомства не уточняется, кто стоял за мятежом.

    Тем не менее, на национальном телевидении Нигера RTN вышел знаковый репортаж. Там прямо говорится о том, что «враги Нигера сменили тактику» и теперь ими делается ставка не на проведение террористических атак по всей стране, а на противоречия внутри сил обороны и безопасности страны. «Теперь они пытаются посеять раздор непосредственно внутри наши сил обороны и безопасности. Но и здесь – безуспешно, потому что их последняя затея также окажется совершенно бесплодной», – говорится в репортаже.

    Далее сам лидер правящего Национального совета по защите Родины (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что атаки на аэропорт Ниамея осуществлялись по его личному указанию, и связано это все с грядущими президентскими выборами во Франции.

    «Аэропорт подвергся нападению во второй раз. Аэропорт будут атаковать, потому что речь идет о выживании Франции. И Франция будет использовать для этого все средства до тех пор, пока Эммануэль Макрон не оставит свой пост поджав хвост»,

    –заявляет генерал Тчиани.

    События развивались следующим образом. В ночь на 29 августа группа военнослужащих попыталась блокировать авиабазу 101, расположенную в международном аэропорту Ниамея имени Амани Диани. Там же располагается один из пунктов дислокации частей российского Африканского корпуса. Изначально речь даже шла о якобы «мирном митинге» неких «недовольных солдат», однако несколько групп мятежников затем попытались рассредоточиться по городу и атаковать правительственные здания. На недолгое время им удалось захватить телевышку, но они не смогли наладить самостоятельное вещание.

    Максимум, что получилось у мятежников – после захвата здания телерадиокомпании Tele Sahel в различных чатах и мессенджерах стали появляться ролики от имени неких «Вооруженных сил восстановления Родины». Также имела место попытка атаковать президентский дворец в правительственном квартале Плато.

    Одна из групп мятежников в центральной части города попыталась атаковать гостиницу Bravia. Именно вокруг этого комфортабельного отеля и развернулись основные события. Дело в том, что за отсутствием в Ниамее здания, соответствующего критериям российского МИДа для размещения заграничных учреждений,

    именно в отеле Bravia сейчас временно располагаются российские дипломаты, и в этом же помещении практически функционирует российское посольство.

    Кроме того, на 29 августа в Ниамее было запланировано открытие первой сессии парламента Альянса государств Сахеля (АГС). Это должно было быть торжественное мероприятие, поскольку основные его решения были приняты днем ранее. 45 депутатов от Буркина-Фасо, Мали и Нигера рассмотрели доклады трех комиссий и единогласно одобрили подготовленные ими рекомендации. Они касаются безопасности, свободного перемещения людей и товаров, отношений с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), откуда «сахельская тройка» решила выйти в 2024 году, и создания устойчивой региональной системы СМИ.

    Делегации Буркина-Фасо и Мали также жили в отеле Bravia под охраной сил безопасности, жандармерии и военнослужащих российского Африканского корпуса. Расчет мятежников, видимо, заключался в том, чтобы, одновременно блокируя основные силы Африканского корпуса на 101-ой базе в аэропорту, взять в заложники и российских дипломатов, и парламентариев из стран Сахеля.

    Подразделения Африканского корпуса вместе с местной жандармерией отбили нападение на гостиницу, а затем перешли в контратаку и штурмом деблокировали казармы 101-й базы.

    Силы безопасности Нигера также отбили нападение на президентский дворец и совместно с АК зачистили помещения телебашни и государственной телерадиокомпании. Несколько мятежников было убито, остальные сдались в плен.

    Утром 30 августа в аэропорту приземлились четыре истребителя Су-30 ВВС Алжира в сопровождении авиатранспортного самолета Ил-76 и заправщика Ил-78. Истребители были переданы в оперативное управление войск Нигера для создания двух пар патруля на фоне попытки мятежа на базе 101.

    «В связи с недавними трагическими событиями в столице Нигера Ниамее, которые привели к попытке дестабилизации страны, и в ответ на просьбу нигерского руководства генерал-лейтенант Саид Ченгриха, <…> начальник штаба Народной национальной армии, отдал приказ о развертывании двух патрулей истребителей Су-30 (4 самолета) для поддержки нигерской армии в противостоянии попытке дестабилизации», – сообщается в релизе правительства Нигера.

    И все же говорить о полном преодолении кризиса в Нигере пока преждевременно. Нет сомнений, что за такой продуманной попыткой мятежа с потенциальным захватом заложников стоят внешние силы, в первую очередь Франция, которая фактически ведет против стран Сахеля необъявленную войну. Однако

    сама внутриполитическая ситуация в Нигере способствует тому, что французам раз за разом удается находить силы, готовые выступить против временного президента Абдурахмана Тчиани. И последний мятеж не изолированное событие, а одно из звеньев цепи вялотекущего кризиса.

    Прежде всего, речь идет о традиционном для Африки конфликте между двумя сегментами вооруженных сил. Одну из них олицетворяет сухопутная армия Нигера, которая изначально была ориентирована на французское военное образование и ассоциировалась о старыми властными элитами, коррупционно связанными с Парижем. Ей противостоят относительно новые сил безопасности или, как в Мали, силы специального назначения, гораздо более политизированные и ориентированные на новые элиты и антиколониальные политические течения. В ряде случаев именно силы безопасности становятся инициаторами антиколониальных переворотов, что закладывает основу для потенциального конфликта со «старыми» военными кругами в некоторых африканских странах.

    Внешним деструктивным игрокам, в частности, Франции удается вмешиваться в эти внутренние конфликты, используя ту или иную военную силу в собственных интересах. Или, как это случилось в Судане, конфликт между традиционной армией и силами безопасности перерастает в полноценную гражданскую войну с разрушительными последствиями для всего государства.

    Но в Нигере есть и внутренний политический конфликт. Дело в том, что инициатором переворота 2023 года был отнюдь не Абдурахман Тчиани. Людей к французскому посольству с российскими флагами выводило Движение М62 во главе с Абдулайе Сейду.

    Уже после переворота в марте 2025 года по итогам «национальных ассамблей» Абдурахман Тчиани получил звание генерала армии и был утвержден президентом переходного периода на пять лет с возможностью продления. 172 политические партии были распущены, а свергнутый профранцузский президент Базума сидит под домашним арестом. И возвращение от «чрезвычайщины» к конституционному порядку пока в повестке дня не значится, поскольку не урегулированы кризисы с сепаратистами и джихадистами в разных районах страны.

    Абдулайе Сейду получил в правительстве Тчиани должность министра торговли и промышленности, что многие посчитали скорее символическим жестом, чем решением по разделу властных полномочий. Возможно, это даже жест в сторону улицы, которая в основном поддерживает Сейду и Движение М62, а не временного президента. По ряду данных, Сейду не слишком утомляет себя рутинной работой министра, а занят в основном политической активностью. Вообще эффективность правительства Тчиани рядом экспертов оценивается как слабая, и держится оно в основном на аппарате принуждения, основой которого стали «новые» силы безопасности.

    Это автоматически порождает конфликт с частью офицерства «старых» вооруженных сил, чем и пользуются внешние игроки, в первую очередь Франция. Все это дополнительно накладывается на традиционные трайбалистские проблемы, которых не избежать в условиях, когда каждая политическая и военная сила стремится подбирать в свое окружение исключительно лояльных людей своего племени или народа.

    Попытки мятежей и переворотов – системная и многолетняя проблема для стран Сахеля. Новые мятежи в такой ситуации неизбежны, пока политические системы в странах Сахеля не вырастут из старых французских одежд и не укрепятся внутренне. Российский Африканский корпус в таком контексте играет стабилизирующую роль. Именно его присутствие как раз и дает этим государствам надежду на то, что постепенно они преодолеют внутренние противоречия - и им больше не будет страшно какое бы то ни было вмешательство со стороны своих бывших колониалистов.

    К слову, мятеж на этот раз преодолен с помощью еще одной африканской страны, Алжира. И это как раз и говорит о том, что африканские страны постепенно, хоть и с российской помощью, обретают настоящую независимость – в борьбе с мятежами рассчитывая прежде всего на себя и своих соседей-союзников.

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