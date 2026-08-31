В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.20 комментариев
Мощные взрывы спровоцировали сильный пожар на складах под Киевом
В Киевской области после серии взрывов вспыхнули масштабные пожары на складах, густой черный дым от которых сносит ветром в сторону украинской столицы.
Складские помещения в Киевской области охватил сильный пожар, начавшийся после серии взрывов, передает ТАСС. Украинские СМИ опубликовали кадры происшествия, на которых видны клубы густого черного дыма.
По информации местных журналистов, масштаб возгорания таков, что последствия пожара можно наблюдать непосредственно из украинской столицы, поскольку ветер несет дым в сторону города.
Ранее в Киеве и области неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги. Также поступала информация о взрывах и возгораниях на различных складских объектах региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Погребы Киевской области после мощного взрыва вспыхнул сильный пожар.
Днем ранее в Подольском районе украинской столицы на фоне воздушной тревоги загорелись складские помещения.
20 августа масштабное возгорание складов произошло в промышленной зоне Борисполя.