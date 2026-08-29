Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам
IHA: МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам
Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля из-за атак Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщило агентство IHA.
Как сообщает IHA со ссылкой на дипломатический источник, Джеляль вызван в МИД после атак украинских военных на два турецких судна в акватории Черного моря в конце августа, передает РИА «Новости».
«Посол Украины в Анкаре был вызван в МИД Турции после ударов по судну турецкого владельца Lider Bordo Mavi 26 августа у Туапсе и удара 27 августа по судну Lider Kocatepe, направленному на помощь первому», – приводит агентство слова собеседника.
Послу была передана реакция турецкой стороны на эти инциденты. Дипломата предупредили о необходимости обеспечивать безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.
Напомним, турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.
Днем ранее беспилотный аппарат повредил коммерческий танкер STAR II.
Из-за регулярных ударов Киева по коммерческому флоту бывший военный атташе республики Ихсан Сефа потребовал заблокировать движение украинских кораблей через черноморские проливы.