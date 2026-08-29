  • Новость часаКорабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 17:15 • Новости дня

    МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам

    IHA: МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля из-за атак Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщило агентство IHA.

    Как сообщает IHA со ссылкой на дипломатический источник, Джеляль вызван в МИД после атак украинских военных на два турецких судна в акватории Черного моря в конце августа, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины в Анкаре был вызван в МИД Турции после ударов по судну турецкого владельца Lider Bordo Mavi 26 августа у Туапсе и удара 27 августа по судну Lider Kocatepe, направленному на помощь первому», – приводит агентство слова собеседника.

    Послу была передана реакция турецкой стороны на эти инциденты. Дипломата предупредили о необходимости обеспечивать безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.

    Напомним, турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.

    Днем ранее беспилотный аппарат повредил коммерческий танкер STAR II.

    Из-за регулярных ударов Киева по коммерческому флоту бывший военный атташе республики Ихсан Сефа потребовал заблокировать движение украинских кораблей через черноморские проливы.

    29 августа 2026, 09:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

    В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

    Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

    Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.  А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

    Под Киевом горит крупный объект, о чем сообщил премьер-министр Украины.

    После серии взрывов Киев остался без электричества.

    Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. Владимир Зеленский отметил, что по факту инцидента начато расследование.

    «Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

    О чрезвычайном происшествии ему доложили премьер-министр Сергей Корецкий и руководитель МВД Иван Выговский. Ликвидация возгорания продолжается при участии более 300 спасателей. Из-за инцидента движение по расположенной рядом трассе М-06 перекрыто.

    Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал этот инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки, включая яйца, крупы и сахар, сообщило местное издание «Телеграф».

    По данным «Телеграфа», с 28 августа 2026 года в украинской сети супермаркетов «АТБ» начали действовать строгие лимиты на приобретение некоторых базовых продуктов питания, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Согласно новым правилам, покупателям разрешено приобретать не более шести единиц или килограмм товара в одном чеке. Ограничения затронули продажу круп, макаронных изделий, сахара, растительного масла и ряда других товаров первой необходимости.

    Сильный пожар вспыхнул на территории склада, расположенного в городе Борисполе Киевской области.

    В Киевской области пострадал обслуживающий магазины «АТБ» логистический склад. Киевские супермаркеты столкнулись с серьезным дефицитом базовой провизии.

    Жители Киева массово жалуются на пустые полки в крупных торговых сетях.

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    29 августа 2026, 08:17 • Новости дня
    МИД: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина проигнорировала американские договоренности о неприкосновенности энергетической инфраструктуры.

    Галузин заявил, что украинские власти проигнорировали инициированный США мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, совершив более сотни ударов весной 2025 года, передает РИА «Новости».

    «То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – подчеркнул дипломат.

    Ранее Галузин сообщил, что за время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о совершении Украиной более 80 атак на российские энергообъекты во время моратория.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.

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    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

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    28 августа 2026, 19:54 • Новости дня
    Памятник российскому биологу Мичурину снесли в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюст основоположника научной селекции растений Ивана Мичурина, находившийся на территории Селекционно-генетического института, был демонтирован в Одессе.

    Российский ученый Иван Мичурин известен как выдающийся биолог и естествоиспытатель, создавший более 350 высокоценных сортов косточковых плодовых и ягодных культур, передает ТАСС. Он вывел свыше 150 новых гибридных сортов яблонь, груш, вишен, слив и других растений.

    Кампания по переименованию улиц и сносу памятников советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках «декоммунизации». С 2022 года борьба с напоминаниями о российской и советской истории усилилась.

    В марте 2023 года был принят закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти менять географические названия, связанные с Россией и советским периодом.

    В мае прошлого года подростки повредили памятник Ивану Мичурину в Полтавской области.

    В прошлом месяце власти подконтрольного Киеву Запорожья демонтировали монумент русскому композитору Михаилу Глинке.

    Осенью 2024 года участники акции в Одессе накрыли пакетом бюст поэта Александра Пушкина.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    29 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом

    Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.

    «К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.

    Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».

    Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп, была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.

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    29 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
    В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Подольском районе Киева на фоне продолжительной воздушной тревоги зафиксированы повреждения объектов складской инфраструктуры, сообщили в городской военной администрации.

    В одном из районов украинской столицы зафиксированы повреждения складских помещений, передает ТАСС. «В Подольском районе повреждены складские помещения», – говорится в официальном сообщении военной администрации Киева.

    Воздушная тревога в Киеве продолжается уже почти четыре часа. Ранее местные средства массовой информации сообщали о серии взрывов в городе.

    Накануне в пригороде украинской столицы вспыхнули складские помещения.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.

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    28 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    В МИД предрекли Украине огромные потери из-за попыток замедлить ход СВО

    Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление западных стран и киевских властей отсрочить достижение целей российской армии обернется для Украины катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    По словам Галузина, попытки помешать Москве выполнить поставленные задачи приведут к тяжелым результатам, передает РИА «Новости».

    «Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины», – заявил Галузин.

    Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно выражала готовность искать пути мирного урегулирования.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отказе Киева от мирных переговоров. По этой причине армия продолжает обеспечивать позитивную динамику на линии соприкосновения, а спецоперация идет своим чередом.

    Галузин заявил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине.

    В МИД подчеркивали, что возобновление мирного процесса требует политической воли Киева и его западных спонсоров.

    Галузин также подчеркнул, что действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать боевые действия до полного выполнения задач спецоперации.

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    28 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    Из-за взрыва под Киевом перекрыли Житомирскую трассу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами перекрыто движение на Житомирской трассе, сообщили военкоры.

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Инцидент произошел на трассе, ведущей в Житомир.

    Предположительно, удар пришелся по военному объекту. В украинской столице продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Из-за возгорания арсеналов и разлетающихся ракет власти перекрыли движение транспорта. Ограничения затронули участок от 15 до 32 км автодороги М-06 «Киев – Чоп» в обоих направлениях, сообщил военкор Александр Коц.

    Ранее ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по крупным складам Киева.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал главной целью подобных атак уничтожение предприятий по производству ракет.

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    28 августа 2026, 22:23 • Новости дня
    Киев остался без света после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее левый берег города, на фоне звучащих сирен и сообщений о взрывах, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве фиксируется частичное отключение электроэнергии, передает ТАСС. В частности, без света осталась часть левого берега Киева.

    Ранее в украинской столице 11 раз была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в городе.

    В настоящее время сирены звучат в ряде регионов страны. Воздушная тревога действует в том числе и в Киевской области.

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв. Движение на Житомирской трассе перекрыли из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами.

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    28 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Пожар с повторными взрывами произошел на складах под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Киева вспыхнули складские помещения, инцидент сопровождается серией взрывов и привел к полному перекрытию движения по прилегающей автомагистрали, сообщил глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко.

    Крупное возгорание складских помещений зафиксировано в районе Житомирской трассы, передает ТАСС. Инцидент сопровождается детонацией, что потребовало перекрытия движения всех видов транспорта по прилегающей автомагистрали.

    Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт происшествия. «В Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами», – заявил чиновник.

    Он также призвал местных жителей избегать приближения к месту инцидента и строго выполнять предписания экстренных служб.

    Ранее поступала информация, что масштабному пожару предшествовал сильный взрыв. Украинские средства массовой информации также отмечали наличие вторичной детонации на охваченной огнем территории.

    Частичное отключение электроэнергии произошло на левом берегу Киева во время сирен и взрывов.

    Власти перекрыли движение на Житомирской трассе из-за масштабного пожара на арсеналах с разлетающимися ракетами.

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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    28 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Логистический гигант Украины Fozzy Group отменил найм после ударов ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Логистический гигант Украины Fozzy Group вынужденно приостановил набор персонала и пересмотр заработных плат ради сокращения возросших расходов после серии мощных ударов ВС России по инфраструктуре, сообщает Forbes.

    Ретейлер Fozzy Group столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после недавних атак на свои объекты, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на Forbes. Только за август корпорация лишилась десяти распределительных центров. Это привело к резкому росту логистических издержек и колоссальным убыткам.

    Руководство приняло решение полностью остановить набор новых сотрудников на открытые вакансии. Кроме того, компания заморозила выплату премий и пересмотр заработных плат. Жесткие ограничения затронули известные торговые сети «Сильпо», Thrash! и «Фора».

    Очередной инцидент произошел сегодня днем в городе Вишневое под Киевом. Местный гипермаркет Fozzy получил критические повреждения и приостановил работу. Владельцы бизнеса пытаются спасти положение путем тотального сокращения текущих расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили логистические центры компании Fozzy Group под Киевом.

    Общие потери складских площадей на Украине превысили один миллион квадратных метров.

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    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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