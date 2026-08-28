Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия нацелена на достижение долгосрочного мира на Украине, а не на короткую паузу в боевых действиях, передает РИА «Новости».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул важность устранения изначальных причин текущего кризиса.

«Мы заинтересованы не во временном перемирии, а во всеобъемлющем урегулировании на основе устранения первопричин конфликта», – отметил Галузин. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, основываясь на договоренностях президентов России и США, достигнутых на Аляске.

Главным условием для успешного диалога остается ликвидация угроз национальной безопасности России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что властям в Киеве необходимо принять решение и приступить к переговорному процессу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Михаил Галузин назвал невозможным вариант заморозки украинского конфликта без устранения его первопричин.

До этого дипломат подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию кризиса.

В прошлом месяце заместитель министра обвинил кураторов Киева в желании приостановить боевые действия для усиления украинской армии.