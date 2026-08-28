Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В МИД заявили о стремлении России к урегулированию конфликта на Украине
Россия заинтересована не во временном перемирии на Украине, а во всеобъемлющем урегулировании и устранении первопричин конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Россия нацелена на достижение долгосрочного мира на Украине, а не на короткую паузу в боевых действиях, передает РИА «Новости».
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул важность устранения изначальных причин текущего кризиса.
«Мы заинтересованы не во временном перемирии, а во всеобъемлющем урегулировании на основе устранения первопричин конфликта», – отметил Галузин. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, основываясь на договоренностях президентов России и США, достигнутых на Аляске.
Главным условием для успешного диалога остается ликвидация угроз национальной безопасности России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что властям в Киеве необходимо принять решение и приступить к переговорному процессу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Михаил Галузин назвал невозможным вариант заморозки украинского конфликта без устранения его первопричин.
До этого дипломат подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию кризиса.
В прошлом месяце заместитель министра обвинил кураторов Киева в желании приостановить боевые действия для усиления украинской армии.