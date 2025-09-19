Госдолг Украины превысил 100% ВВП

Депутат Рады Скороход заявила о росте госдолга Украины до 254,2 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Государственный долг Украины достиг 254,2 млрд долларов, что составляет более 101% от ВВП страны, передает ТАСС. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается... Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП», – заявила Скороход.

Скороход также прокомментировала слова Владимира Зеленского о потребности Киева в 120 млрд долларов в 2026 году, половину из которых, по его словам, должен обеспечить украинский бюджет. Депутат выразила сомнения по поводу источников этих средств, указав, что у Украины уже дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен (58,2 млрд долларов).

По словам Скороход, дальнейшее привлечение кредитов только увеличит долговую нагрузку страны, которую будут выплачивать будущие поколения. Она считает, что Зеленский должен сосредоточиться на завершении боевых действий, а не на поиске новых займов.

Власти в Киеве признают, что самостоятельно могут покрывать лишь военные расходы, а остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи, причем в основном в виде кредитов. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западного кредитования Украина не сможет существовать как государство.

Ранее государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране необходимо 45 млрд долларов внешнего финансирования.

Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с наркоманом из-за резкого роста государственного долга.