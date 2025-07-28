Госдолг Украины вырос почти на 4 млрд долларов за месяц

Tекст: Ольга Иванова

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов, передает ТАСС.

Министерство финансов страны сообщило, что только за июнь сумма долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 181,73 млрд, а в долларовом – на 3,88 млрд.

На 31 мая долг Украины составлял 7,51 трлн гривен, или примерно 180,97 млрд долларов. Увеличение за тот месяц было значительно скромнее – всего 1 млрд долларов. Из общей суммы государственного долга, внешний долг в июне составил 5,77 трлн гривен (75,04% от общей суммы), или 138,70 млрд долларов. Внутренний долг – 1,92 трлн гривен, что составляет 46,14 млрд долларов.

По прогнозам украинских экономистов, в текущем году общий государственный долг Украины может составить 110% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за май сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине выросла почти на 1 млрд долларов. Общий объем долга достиг 7,51 трлн гривен.

Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина фактически уже стала банкротом из-за отказа платить по долгам.

Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам, что привело к техническому дефолту по части обязательств.