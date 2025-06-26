Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов за месяц
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине за май увеличилась почти на 1 млрд долларов, достигнув 7,51 трлн гривен, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные министерства финансов.
На 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,51 трлн гривен, или 180,97 млрд долларов. За май долг вырос на 34,88 млрд гривен, что эквивалентно почти одному миллиарду долларов, передает ТАСС.
Из общей суммы госдолга внешний долг составил 5,58 трлн гривен (74,31% от общего объема), или 134,48 млрд долларов, а внутренний – 1,93 трлн гривен (25,69%), или 46,48 млрд долларов. На конец апреля долг в гривнах составлял 7 480,3 млрд, в долларах – 180 млрд.
В начале июня Украина допустила технический дефолт по части обязательств – государственным деривативам. Киев не выплатил в срок полагающуюся сумму их держателям. В МВФ заявили о необходимости стремиться к договоренностям с кредиторами о реструктуризации долга.
По данным «Экономической правды», в 2024 году прогнозируется рост общего госдолга Украины до 110% ВВП.
Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина фактически уже стала банкротом из-за отказа платить по долгам.
Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам, что привело к техническому дефолту по части обязательств.
Объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5% и превысил 180 млрд долларов.