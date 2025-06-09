В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Экс-премьер Украины Азаров заявил о банкротстве страны из-за дефолта
Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина уже стала банкротом, так как отказалась платить по своим долгам.
Азаров отметил: «Украина не в шаге от дефолта стоит, а давным-давно осуществляет дефолт, не платя вовремя по своим обязательствам. Если страна выступает как допустившая дефолт, то эта страна уже банкрот». Он также добавил, что международные рейтинговые агентства относят украинские государственные обязательства к категории мусорных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам, таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств. Объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.
8 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.