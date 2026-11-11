Захарова: Европейским режимам нечего делать на переговорах по Украине

Tекст: Ольга Иванова

«То, что эти маневры отрабатывались и стартовали накануне возобновления в Абу-Даби консультаций, переговоров по урегулированию конфликта в формате «Россия, США, Украина», мне кажется, в очередной раз подтверждает, что европейским режимам просто… с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью, нечего за этим столом делать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, недавние учения многонациональных сил для Киева были посвящены размещению европейского вооруженного контингента на Украине после завершения боевых действий. Дипломат подчеркнула, что подобный сценарий категорически неприемлем для Москвы.

Она добавила, что Евросоюз и НАТО направили в Абу-Даби многочисленную, но не слишком представительную группу, которую можно назвать «туристической».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Она призвала европейскую делегацию объяснить цель визита в Абу-Даби.

Во вторник Захарова напомнила о сохранении трехстороннего формата консультаций в ОАЭ.