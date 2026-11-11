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Бывшие топ-менеджеры Роснано получили сроки до 7,5 лет
Гагаринский районный суд Москвы приговорил троих бывших топ-менеджеров Роснано к лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил адвокат Андрей Гривцов.
Суд признал виновными бывших руководителей ООО «УК «Роснано» Артура Галстяна, Марину Касенкову и Бориса Подольского в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Галстян получил семь с половиной лет лишения свободы, Касенкова – шесть с половиной лет, а Подольский – пять лет колонии, передает ТАСС.
«Суд приговорил бывших топ-менеджеров ООО «УК «Роснано» Артура Галстяна к семи с половиной годам лишения свободы, Марину Касенкову – к шести с половиной годам лишения свободы, Бориса Подольского – к пяти годам лишения свободы», – сказал адвокат.
Гривцов добавил, что суд полностью удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба в размере 52 млрд рублей. При этом фигуранты дела неоднократно заявляли о готовности содействовать следствию ради очищения репутации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело о хищении активов Роснано.
Бывшего топ-менеджера госкорпорации Андрея Кушнарева приговорили к девяти годам колонии за растрату.
Летом суд назначил 12 лет лишения свободы бывшему руководителю организации Андрею Малышеву за финансовые махинации.