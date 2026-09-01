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    Почему исландцы отвергли Евросоюз
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов
    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а её замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    28 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 09:39 • Новости дня

    Пожар после атаки беспилотника в порту Усть-Луги полностью потушили

    Возгорание от удара дрона в порту Усть-Луги Ленинградской области ликвидировали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленинградской области, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    Огонь на инфраструктурном объекте удалось оперативно потушить. Информацию об успешном завершении работ подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в MAX.

    «Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги, ликвидировано. Пострадавших нет», – написал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили 54 беспилотника над территорией Ленинградской области.

    Из-за падения обломков на территории порта Усть-Луга начался пожар.

    Власти зафиксировали повреждения инфраструктуры объекта.


    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

    Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

    Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

    В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 07:55 • Новости дня
    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов

    Эстония подняла истребители НАТО из-за якобы влетевших в страну беспилотников

    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахна.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о поднятии в воздух авиации альянса с базы ВВС Эмари из-за подозрительных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел после срабатывания систем оповещения населения.

    «Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», – написал Маргус Цахна в социальной сети X.

    Ранее о возможных угрозах в небе заявляли представители вооруженных сил Латвии. В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики, хотя власти Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву использовать свои территории для атак на российские объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведчук заявил о заметной роли Эстонии в организации атак беспилотников ВСУ на территорию России.

    Эстонские стартапы получили сотни миллионов евро прибыли на поставках БПЛА на Украину.

    Эксперт предупредил о возможных провокациях со стороны сторонников украинских радикалов за рубежом в период выборов в Госдуму.

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    31 августа 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, а также логистическим центрам.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 766 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 223 922 беспилотника, 670 ЗРК, 30 767 танков и других бронемашин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 329 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 660 единиц спецтехники.

    Напомним, в понедельник утром российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах.

    В минувшие выходные Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов.

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    31 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Группировка «Восток» начала активно наступать на Запорожском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» находится в активной фазе наступления на Запорожском направлении специальной военной операции, сообщил заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков.

    Греков заявил, что Вооруженные силы России уверенно продвигаются вперед в рамках спецоперации, передает ТАСС.

    «Группировка выполняет свои задачи на Запорожском направлении. Идут активные наступательные действия более двух лет, группировка находится в активной фазе. Части и соединения все наши, безусловно, мотострелковые, наступают по единому замыслу и плану», – сказал Греков.

    В середине августа командующий группировкой Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 19 населенных пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил о скорости продвижения российских войск на данном направлении до 1300 метров в сутки.

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    31 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1375 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом ВСУ потеряли около 1375 человек.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Никольского, Кияницы и Уланово в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Слатино, Избицкого, Приколотного и Соснового Бора.

    При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и пять бронемашин.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны рядом с Грушевкой, Андреевкойи Прокоповкой в Харьковской области, Карповкой, Рубцами и Лозовым в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 190 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Новоселовки, Клинового, Славянска, Кондратовки и Дружковки в ДНР.

    Противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Федоровки и Доброполья в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 370 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Барвиновки, Листовки, Общего, Розовки, Самойловки и Никольского в Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял до 325 военнослужащих и гаубицу «Богдана».

    Напомним, накануне подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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    1 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Доброполье

    Вооруженные силы России вклинились в оборону украинской армии в Доброполье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вклиниваются в оборону ВСУ в Доброполье со стороны Анновки, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военнослужащие продолжают наступление и вклиниваются в оборонительные порядки противника в Доброполье, передает ТАСС. Движение осуществляется со стороны соседней Анновки. «Со стороны Анновки оборона ВСУ под угрозой из-за вклинивания российских войск. Работа там ведется сложная», – сообщили представители силовых структур. Напомним, что Министерство обороны России заявило об освобождении примыкающей к Доброполью Анновки 25 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.

    Министерство обороны России назвало взятие этого села ключевым шагом перед наступлением на Доброполье.

    Отступающие украинские подразделения подверглись массированным ударам при выходе из разрушенных опорных пунктов.

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    31 августа 2026, 12:39 • Новости дня
    Девочка пострадала при ударе украинского беспилотника под Белгородом

    Девочка получила ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по коммерческому зданию пострадала 12-летняя девочка, получившая минно-взрывную травму, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в селе Репное Белгородского округа, в результате чего пострадал ребенок, сообщил оперштаб региона в Мах.

    «В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округа», – сообщили в оперативном штабе региона.

    Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и ссадину предплечья. После оказания необходимой врачебной помощи девочку отпустили домой.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли, 22 ранены за сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ.

    При атаке беспилотников на Екатеринбург пострадали четыре человека.

    В Шебекино в результате атаки дрона на предприятие госпитализирован мужчина.

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    1 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ

    Мирошник: Зеленский наигранно возмущен из-за складов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский симулирует негодование из-за военных складов в жилых домах, хотя прекрасно осведомлен об этой практике ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Зеленский вынужден был признать размещение военных складов в жилых районах, потому что был прижат к стенке и сотрясающая всю округу детонация не оставляла никаких альтернативных вариантов, кроме констатации, что в ВСУ размещают военные склады на территориях с гражданским населением», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинские войска регулярно прячут технику и боеприпасы в подвалах больниц, школ и жилых домов, используя мирных граждан в качестве живого щита.

    Недовольных таким соседством местных жителей зачастую расстреливают, отметил дипломат.

    «На территории ДНР у нас есть десятки зафиксированных точек, где ВСУ размещали свои склады в такого рода социальных учреждениях. И есть показания сотен мирных жителей с освобожденных территорий, которые констатировали, что это преднамеренная стратегия ВСУ - использовать гражданское население как живой щит», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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