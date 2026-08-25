Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Минобороны: Освобождение Анновки стало этапом перед штурмом Доброполья
Минобороны назвало освобождение Анновки важным этапом перед штурмом Доброполья
Освобождение Анновки в Донецкой народной республике является важным этапом перед штурмом Доброполья, заявили в Минобороны.
Министерство обороны России назвало взятие под контроль населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике ключевым шагом перед наступлением на Доброполье, передает РИА «Новости».
«Село является пригородом Доброполья и фактически представляет собой его юго-восточную окраину, что делает его освобождение важным этапом перед штурмом города», – подчеркнули в ведомстве.
Успешные действия российских войск позволили перерезать пути снабжения противника на южных подступах к Доброполью. Это создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Центр» освободили населенный пункт Анновка в ДНР.
Неделей ранее переход села Красноподолье под контроль армии России осложнил положение украинских войск на южных подступах к Доброполью.
В конце июня президент Владимир Путин заявил о прорыве сложной линии инженерных заграждений противника на данном направлении.