Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
Ударные беспилотники и высокоточное оружие успешно атаковали портовую инфраструктуру и транспортные суда, доставившие военные грузы для украинской армии на черноморское побережье, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам портовой инфраструктуры противника, передает ТАСС. В результате атаки пострадали корабли, перевозившие снаряжение для украинских подразделений.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что в Одессе поражен сухогруз с вооружением и склады военного имущества. В порту Николаева также получило повреждения судно, перевозившее грузы военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные нанесли серию точных ударов по трем сухогрузам в порту Николаева.
Днем ранее беспилотники атаковали еще два транспортных корабля с военным снаряжением в акватории Черного моря.
До этого Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для украинской армии в Одессе.