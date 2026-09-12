Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Премьер Украины назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны
Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал предстоящий отопительный сезон главным испытанием для страны на фоне продолжающегося энергетического кризиса.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для государства, передает ТАСС.
«Безусловно, зима – главный вызов. И мы все готовимся к этому», – приводит слова главы украинского правительства агентство «РБК-Украина».
Прошлой зимой из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры на Украине происходили длительные отключения электричества и отопления. Местные власти признают, что грядущий холодный сезон может стать еще более трудным.
В компании «Укрэнерго» отмечают, что восстановление пострадавших объектов продолжается, однако полностью компенсировать утраченные мощности пока не удалось. Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рекомендовал гражданам заранее запасаться водой и дровами.
Ранее киевский режим потратил почти все финансовые резервы на защиту энергетических объектов.
Владимир Зеленский объяснил недавнюю смену главы правительства необходимостью подготовки к тяжелым холодам.
Российские эксперты констатировали неспособность Украины восстановить разрушенную критическую инфраструктуру.