Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для государства, передает ТАСС.

«Безусловно, зима – главный вызов. И мы все готовимся к этому», – приводит слова главы украинского правительства агентство «РБК-Украина».

Прошлой зимой из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры на Украине происходили длительные отключения электричества и отопления. Местные власти признают, что грядущий холодный сезон может стать еще более трудным.

В компании «Укрэнерго» отмечают, что восстановление пострадавших объектов продолжается, однако полностью компенсировать утраченные мощности пока не удалось. Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рекомендовал гражданам заранее запасаться водой и дровами.

Ранее киевский режим потратил почти все финансовые резервы на защиту энергетических объектов.

Владимир Зеленский объяснил недавнюю смену главы правительства необходимостью подготовки к тяжелым холодам.

Российские эксперты констатировали неспособность Украины восстановить разрушенную критическую инфраструктуру.