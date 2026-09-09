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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации
    Путин указал Трампу на возможные шаги к миру на Украине
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
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    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня

    Армия России начала сжимать кольцо вокруг группировок ВСУ в Харьковской области

    Армия России начала сжимать кольцо вокруг группировок ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри «котла» у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка четырех групп украинской армии прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Должанка Харьковской области пресечена, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «На великобурлукском направлении бойцы «Севера» развивают успех возле взятых под контроль Березников и Долгенького. Сорвана попытка четырех боевых групп 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ прорвать кольцо окружения с внутренней стороны в районе Должанки», – сообщил источник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

    Внутри образовавшегося Волчанского котла остаются около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    За прошедшую неделю украинские силы потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва кольца окружения.

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    8 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль заявил об уверенности России в скорой победе
    Кремль заявил об уверенности России в скорой победе
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в скором победоносном завершении специальной военной операции.

    Песков выразил уверенность в успешном ходе специальной военной операции, передает ТАСС. Он сделал это заявление в ходе общения с представителями индийских средств массовой информации.

    «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно», – сказал официальный представитель Кремля. Встреча с журналистами проходила по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в победе России.

    Месяцем ранее официальный представитель Кремля отметил успехи российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

    В середине июля президент Владимир Путин указал на уверенное продвижение бойцов вперед.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    9 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека

    При атаке дронов на Новороссийск четыре человека погибли и 29 пострадали

    При атаке беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Max заявил об отражении массированной атаки дронов. «К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким», – отметил глава региона.

    В результате ночной атаки в Новороссийске пострадали 29 человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, при необходимости пациентов готовы перевести в краевые центры.

    Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, а также в православном храме и детском саду. Мэру Новороссийска поручено взять ситуацию под личный контроль, оценить ущерб и оказать поддержку семьям.

    В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад, пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Глава региона поблагодарил военных и экстренные службы за работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при падении обломков беспилотника на частный детский сад в Краснодаре погибли двое детей.

    В середине того же месяца власти Кубани сообщили о повреждении 185 домов после массированного удара дронов по Новороссийску.

    Жертвами этого ночного налета на побережье Краснодарского края стали три человека.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

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