При ударах украинских беспилотников в ДНР погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

Пушилин в Max сообщил, что два человека погибли, еще семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА.

В селе Малоянисоль дрон прицельно ударил по ремонтной бригаде предприятия «Донбассгаз». Жертвами этого нападения стали два человека, еще четверо рабочих получили ранения. В поселке Красная Поляна беспилотник атаковал автовышку компании «Россети», из-за чего пострадали двое мужчин.

Кроме того, в Шахтерском округе во время повторного удара ранение получил водитель пожарной службы МЧС России. По словам главы республики, повреждения получили шесть домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Также пострадали карета скорой помощи, легковые и грузовые автомобили в нескольких муниципалитетах. Среди них Горловка, Дебальцево, Волновахский и Мангушский округа.

Ранее Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских дронов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мужчина, еще девять граждан получили ранения различной степени тяжести.

Пушилин заявил о гибели трех человек от ударов беспилотников.

ВСУ 9 сентября ударили по объекту теплоснабжения в Горловке, а несколькими днями ранее украинский дрон атаковал городской троллейбус.