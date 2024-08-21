Осужденный полковник Захарченко попросился на СВО

Tекст: Денис Тельманов

По словам адвоката, Захарченко неоднократно писал заявления в военкомат и администрацию колонии с просьбой отправить его на СВО, но администрация ИК-5 «не хочет идти ему навстречу», передает ТАСС.

Адвокат отметила, что ее клиент имеет редкую военно-учетную специальность – специалист в области радиационной и химической защиты. Кроме этого, он выполнял специальные задачи в Чечне, когда проходил службу в МВД.

Ранее сообщалось, что имущество экс-полковника полиции Захарченко в размере 50 млн рублей обратили в доход государства. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

В 2018 году более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.

Напомним, в 2019 году Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.



