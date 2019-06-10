Вынесен приговор полковнику Захарченко

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.

Об этом объявила судья Пресненского суда Москвы, передает РИА «Новости».

Обвинение требовало приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей, сам полковник заявил, что не виновен.

В понедельник Захарченко был оправдан в одном эпизоде взятки на 800 тыс. долларов и признан виновным в другом.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года и обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Так, по мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке, предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

Происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор покрыто тайной. СМИ выдвигали множество версий, но официально следствие на этот счет не распространяется. Деньги были изъяты в государственную казну.