Полковник Захарченко признан виновным в получении взяток

Пресненский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор скандально известному полковнику Дмитрию Захарченко.

«Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – сказала судья Елена Абрамова, передает РИА «Новости».

Дело Захарченко следствие уложило в 33 тома, в суде прибавилось еще два. Всего Захарченко вменяется три преступных эпизода, пока он признан виновным лишь в одном. Оглашение приговора займет длительное время, возможно, не один день.

Обвинение требует приговорить Захарченко к пятнадцати с половиной годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей. Сам полковник считает себя невиновным.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года и обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Так, по мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке, предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

Между тем происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор покрыто тайной. СМИ выдвигали множество версий, но официально следствие на этот счет не распространяется. Деньги были изъяты в государственную казну.

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