Туск обвинил польскую оппозицию в атаке на Конституционный суд

Туск обвинил бывшие власти Польши в атаке на Конституционный суд

Tекст: Катерина Туманова

Премьер-министр Польши Туск охарактеризовал происходящее вокруг Конституционного суда как столкновение демократического государства с беззаконием и насилием, передает TV Republika.

«Дамы и господа, вчера мы стали свидетелями скандальных событий перед зданием Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что нам никогда не придется наблюдать подобные сцены в Польше. Однако путь к миру не может заключаться в потворстве беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие», – заявил Туск.

Глава польского правительства обвинил в эскалации ситуации партию «Право и справедливость», а также президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Их действия политик назвал нападением на суд и попыткой разрушения верховенства права в стране. При этом действия полиции во время инцидента он оценил как спокойные и решительные.

Туск подчеркнул, что сформированный партией «Право и справедливость» суд «не является настоящим судом».

Он сравнил противников с ворами, которые кричат о применении к ним насилия при задержании, а попытки сгладить конфликт охарактеризовал как предложение поделить украденное поровну между преступником и жертвой.

Премьер Польши исключил компромиссы и заявил, что «в таких делах не может быть компромисса».

«Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавших», – цитирует Туска РИА «Новости».

По словам польского премьера, оппозиции предлагались мирные варианты разрешения конфликта, но те отказались.

«Мы предлагали всем политическим силам и обоим президентам постановления и законы, которые позволили бы совместно восстановить верховенство права. Все напрасно: все заблокировано президентами и PiS (оппозиционная партия «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Туск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Туск анонсировал обращение к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда. Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения ситуации в стране.