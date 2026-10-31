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    Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    @ Alexei Nikolsky/Zumapress/Global Look Press

    31 октября 2026, 13:20 Мнение

    Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Неопределенность, в которой уже несколько лет находится государство Израиль, – один из наиболее важных партнеров России на Ближнем Востоке – это такой же продукт кризиса международного порядка, как паралич ООН или упадок значения международного права. Ведь само создание и дальнейшее развитие государственности пережившего чудовищную трагедию еврейского народа стали возможными благодаря уникальной расстановке сил по итогам Второй мировой войны 1939–1945 годов.

    Возникшее тогда устройство дел в мире, видимо, заканчивается и вероятность решения системных проблем, с которыми сталкиваются израильское общество и внешняя политика, зависит не только от них самих.

    Мало кто из заинтересованных наблюдателей думает, что состоявшиеся только что в Израиле парламентские выборы приведут к быстрому формированию там правительства, способного стабилизировать положение внутри и на внешнем контуре. Более того, все сравнительно сведущие коллеги согласны – страна и политическая элита расколоты, многие устали от нескольких лет правления самого опытного национального политика Биньямина Нетаньяху, а оппозиция не может выступить достаточно сильно, чтобы просто занять его место у руля власти.

    Наиболее вероятной возможностью считается появление временного правительства во главе с действующим премьером, а также объявление подготовки к новым выборам. Которые также неизвестно когда состоятся, с учетом высокой вероятности начала новой масштабной войны против Ирана.

    Эту войну, как подчеркивают специалисты, правящая группа во главе с Нетаньяху обязательно развяжет в самое ближайшее время. И для такого драматического развития событий есть практически все основания. В первую очередь, потому что переживаемые Израилем трудности имеют системный характер. На протяжении десятилетий страна была своего рода «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. В значительной степени такой успех был связан с двумя факторами.

    Во-первых, сильнейшими связями с США, не только помогающими Израилю материально, но открывающие его компаниям свой рынок. Во-вторых, способностью страны быстро решать задачи внешнеполитического характера со своими соседями, держать их в состоянии умеренного страха и играть на региональных противоречиях. Сейчас оба эти фактора могут стать достоянием истории. И не по вине самих израильтян.

    Меняется позиция США: демографические изменения в этой стране заставляют правящие элиты все больше думать о подкупе тех избирателей, которым судьба Израиля совершенно неинтересна. Ученые, как известно, умеют думать на перспективу. И уже почти 20 лет назад, в 2007 году, двое уважаемых коллег – профессоров ведущих американских университетов – выпустили книгу, которая называлась «Израильское лобби и внешняя политика США».

    Главная идея книжки – Америка стала слишком зависимой от своего ближневосточного союзника, нужно это сворачивать. Книга вызвала массу споров, но никаких неприятных последствий для авторов не принесла – правящие в Вашингтоне круги уже тогда были готовы прорабатывать вопрос о постепенном сворачивании системной помощи еврейскому государству.

    Это было важным сигналом, который в Израиле услышали, но сделать ничего сущностного уже не могли. Просто потому, что еврейское государство никогда в своей не особо длинной пока истории не существовало в условиях даже сравнительной независимости от внешней политики США. Израиль десятилетиями, подобно Японии или Южной Корее, присутствовал в мировых делах и развивался не сам по себе, а как функция американской «большой стратегии». Даже в большей степени, чем, например, Куба, опиравшаяся в годы холодной войны на безграничную поддержку СССР. Но, что самое неприятное с политической точки зрения, именно в таком качестве Израиль всегда воспринимался его соседями по Ближнему Востоку.

    Даже несмотря на установление на разных этапах истории дипломатических отношений, арабские страны все равно не принимали Израиль в качестве полностью легитимного участника международной жизни в регионе. Отчасти с этим связано то, что возможности дипломатического влияния Израиля на его соседей настолько незначительны, что его постоянно приходится заменять разведывательной и диверсионной деятельностью.

    То, что еврейское государство так часто прибегает к насилию в отношении соседних государств и народов, – это показатель не его силы, а слабости именно как государства – полноценного участника регионального развития. И совершенно прав был года три назад президент Турции, когда сказал, что действия Израиля в отношении палестинцев заставляют думать о нем не как о государстве, а как об организации – вооруженном отряде, не готовом к решению задач мирным способом.

    Прославившая израильскую военную машину в годы холодной войны способность решать задачи быстро и эффективно, что затем давало одно – два десятилетия мирной жизни и развития – практически улетучилась. На фоне предпринятых в 1990-е годы попыток стабилизировать отношения с палестинцами военные действия по периметру израильских рубежей стали практически постоянными, как и сопутствующие им потери. Одновременно сокращалась готовность США поддерживать Израиль на системном уровне.

    Хуже того, в Вашингтоне стали видеть в еврейском государстве просто инструмент влияния на состояние ближневосточной политики, особенно не беспокоясь о том, как развивается сам этот инструмент. В этом, как думается, и есть главное изменение в отношениях Израиля с его главным покровителем. И хороший урок для тех, кто еще мечтает стать американским или европейским «непотопляемым авианосцем» в разных частях света.

    Внутри Израиля положение дел тоже нельзя сказать, чтобы было блистательным. Самый наглядный показатель переживаемых страной фундаментальных трудностей – отток населения и, особенно, его наиболее важных для будущего развития групп. Так, в 2023–2025 годах Израиль покинули около 270 тысяч его граждан, переселившихся, в основном, в США и другие более перспективные страны мира. При этом, по сравнению с 2010-ми темпы эмиграции выросли почти в два раза – с 40-60 тыс. человек в год до почти 90 тысяч в 2025-м. 

    Но наиболее важно то, что Израиль покидает его будущее: среди тамошних «релокантов» преобладают образованные специалисты с высокой квалификацией (ученые, инженеры, врачи и вообще те, кто нужен для наукоемких отраслей. И большинство в этой эмиграции составляет молодежь – на долю возрастной группы до 45 лет приходится сейчас, по разным оценкам, до половины всех уезжающих из Израиля. Стоит ли говорить, что вместе с родителями активного возраста Израиль покидают их дети – желающих идти на войну вместо университета все меньше. Так, в 2025 году Израиль покинули, надолго или навсегда, около 61 тыс. молодых людей в возрасте до 40 лет.

    Остается старшее поколение, люди рабочих профессий, а также сотрудники государственных служб и прочих сервисов стареющего и постоянно воюющего общества. Поэтому велика вероятность, что уже в ближайшие годы Израиль утратит потенциал для того, чтобы выступать в качестве флагмана регионального экономического и технологического развития.

    Это может нравиться или нет, но нельзя исключать, что избранный правительством Нетаньяху путь – постоянное военно-политическое противостояние с соседями по региону – теперь и есть самый подходящий способ существования государства Израиль. А правительство мирного времени ему, судя по всему, особенно не нужно. Просто потому, что такое время на горизонте не просматривается. 

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