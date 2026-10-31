На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.0 комментариев
В прифронтовую Голую Пристань доставили продукты и медикаменты
Жителям Голой Пристани привезли гуманитарную помощь
Населению города Голая Пристань в Херсонской области передали партию гуманитарной помощи благодаря договоренностям о прекращении огня на херсонском направлении.
От центра помощи Скадовской епархии в прифронтовой город доставили медикаменты, муку, консервы, хлеб, теплую одежду, детские вещи и инвалидные коляски, передает ТАСС.
Местные жители рассказали о нехватке продовольствия из-за постоянных украинских обстрелов и атак беспилотников, которые нарушили привычную логистику.
«Что нам раньше могли привезти из Скадовска или других районов, теперь уже не возят. Несколько машин разбиты, погибли водители, пропало это все на дороге. Не один был такой случай», – сообщила одна из местных жительниц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила ежемесячно передавать гуманитарную помощь жителям города Алешки.
На прошлой неделе российская сторона решила снабдить жителей Алешек инсулином.