На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.0 комментариев
Собянин: Пять летевших на Москву беспилотников уничтожены
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Силы ПВО сбили еще пять летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника. До этого в тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников.
В пятницу силы ПВО сбили 25 летевших на столицу аппаратов.