Собянин: Пять летевших на Москву беспилотников уничтожены

Минобороны подтвердило гибель сапера при разминировании дороги в Алешки

Tекст: Вера Басилая

Российский военнослужащий погиб в Херсонской области при обеспечении безопасного проезда гуманитарной колонны. Информацию уполномоченного при президенте по правам человека Яны Лантратовой о гибели сапера при разминировании дороги в Алешки подтвердило Минобороны.

Трагедия произошла 28 октября во время проведения инженерной разведки и очистки маршрута. Погибшим оказался сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников.

Военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва взрывного устройства, установленного украинским беспилотником. Мина была оснащена датчиком Доплера, который сработал при приближении человека к заряду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сожалении в связи с гибелью двух человек при разминировании путей для гуманитарной миссии в Алешках.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии в городе Алешки.

В четверг жительница города рассказала о гибели мужа от подрыва на украинской мине при попытке доставить домой продукты.