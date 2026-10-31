Курьер на мопеде сбил школьника в Петербурге и протащил его 15 метров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мать пострадавшего мальчика рассказала изданию 78.ru, что авария произошла, когда она шла с сыном к машине. По ее словам, виновник не останавливался, пока женщина бежала за ним с криками.

Сам водитель заявил, что не заметил ребенка. Прибывшие сотрудники ГАИ были поражены поведением мужчины, который после остановки не попытался оказать помощь пострадавшему. Курьер хотел поднять свой мопед и уехать, однако его остановили прохожие. Называть свое имя он отказался, пообещав общаться только в отделе полиции.

Ребенку сделали челюстно-лицевую операцию под общим наркозом, у него разорвана губа и выбит зуб. Сейчас у мальчика не двигается нога, он не может сидеть и передвигается на каталке. Врачи планируют сделать компьютерную томографию для проверки на наличие переломов. В отношении виновника ДТП написано заявление в полицию, он задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Хабаровске.

В августе в Москве госпитализировали сбитого курьером на электровелосипеде 12-летнего мальчика. Летом в Невском районе Петербурга автомобиль протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на девятилетнего мальчика.