Президент ЦАР предложил России проекты по малой электрогенерации

Президент ЦАР Туадера предложил России проекты по малой электрогенерации

Tекст: Тимур Шайдуллин

ЦАР рассчитывает на совместные с Россией проекты по малой электрогенерации. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер страны Фостен-Арканж Туадера.

По словам главы государства, у республики уже подготовлена дорожная карта в энергетической сфере. Фостен-Арканж Туадера выразил надежду на реализацию совместных проектов по созданию объектов малой электрогенерации в отдаленных регионах ЦАР, которые лишены стабильного электроснабжения.

«Кроме того, мы прорабатываем вопрос о гарантиях для российских инвесторов, поскольку без четких и стабильных правил игры крупный капитал не придет к нам», – сказал Туадера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также сообщил о планах привлечь инвесторов из России к освоению месторождений полезных ископаемых.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с лидером африканского государства. Сам Туадера планировал уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах с российским лидером.