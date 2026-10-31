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Шторм вынес на пляж во Флориде загадочный металлический цилиндр
FOX 35: Во Флориде после сильного шторма на пляж выбросило странный цилиндр
На побережье американского штата Флорида после сильного шторма обнаружили неизвестный металлический предмет, для безопасной эвакуации которого пришлось привлекать специалистов по опасным веществам.
Неизвестную массивную цилиндрическую емкость вынесло на пляж в округе Флаглер штата Флорида в США после мощного северо-восточного шторма, сообщает телеканал FOX 35.
Сотрудники местной пожарно-спасательной службы не смогли самостоятельно установить происхождение предмета и обратились за помощью к коллегам из соседнего округа Сент-Джонс.
На место прибыла специализированная группа по работе с потенциально опасными веществами. Специалисты осмотрели цилиндр и убрали его с пляжа в безопасное место для последующей передачи в Департамент охраны окружающей среды Флориды.
Власти округа Флаглер позже уточнили, что никаких опасных веществ внутри емкости не обнаружили. По предварительной оценке, пустой металлический предмет провел в океане долгое время. Точное происхождение находки остается неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация местных жителей не потребовалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом неподалеку от пляжа в штате Флорида разбился легкомоторный самолет. В феврале на побережье Анапы обнаружили поднятые со дна сильным штормом старые выбросы мазута.