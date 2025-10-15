МИД осудил выдворение русскоязычных жителей из Латвии

Tекст: Ольга Иванова

Россия выражает резкое осуждение в связи с действиями властей Латвии по выдворению русскоязычных жителей, мотивируя это «незнанием латышского языка», передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга назвала эти шаги проявлением нацизма и подчеркнула: «МИД России внимательно отслеживает ситуацию вокруг... очередного витка неприкрытого нацизма, бесчеловечных решений властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, которые не подтвердили знание латышского языка... Мы его решительно осуждаем».

Захарова добавила, что Москва намерена защищать интересы русскоязычных жителей всеми возможными способами. Она отметила, что Россия будет использовать весь имеющийся арсенал инструментов для привлечения внимания международного сообщества к данной проблеме, в том числе на профильных площадках.

Власти России подготовили комплексную программу поддержки для более чем 800 соотечественников, высланных из Латвии из-за незнания латышского языка.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова указала, что массовая депортация граждан связана исключительно с их национальностью и отношением к русской культуре. Она призвала верховного комиссара ООН по правам человека обратить внимание на ситуацию с россиянами в Латвии.

