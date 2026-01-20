Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, украинская делегация вынуждена прилагать значительные усилия для того, чтобы удерживать внимание участников Всемирного экономического форума, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что европейские лидеры больше заняты обсуждением кризиса трансатлантических отношений, чем ситуацией на Украине.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.

Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошни заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, так как они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским.