Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций
Умеров: Во Флориде договорились с США продолжить дискуссии в Давосе
Делегации Украины и США во Флориде договорились продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Умеров сообщил, что переговоры с американской делегацией во Флориде были посвящены вопросам экономического развития и реализации так называемого плана процветания, а также гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что обсуждения носили предметный характер «с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации».
«Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», – приводит его слова ТАСС.
При этом Умеров не сообщил о каких-либо договоренностях по итогам встречи, а также не упомянул о возможности встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.
В переговорах во Флориде с украинской стороны также участвовали глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Со стороны США присутствовали спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде проходят тяжело. Он подчеркнул, что эти переговоры не принесут позитивного результата.
СМИ заявляли, что соглашение «о процветании» стороны планируют подписать в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Ожидалось, что это произойдет в рамках личной встречи Зеленского и Трампа.