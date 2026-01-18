Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.9 комментариев
В Раде посоветовали «не ждать позитива» от переговоров Украины и США во Флориде
Депутат Рады Гончаренко: Позитива от переговоров с США во Флориде можно не ждать
Переговоры делегаций Украины и США в американском штате Флорида проходят тяжело и не принесут позитивного результата, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Переговоры во Флориде идут тяжело», –заявил он. Депутат Рады добавил, что «позитива можно не ждать». При этом он не указал свой источник информации о ходе переговоров, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли на переговоры в США.