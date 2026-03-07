Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

Иран заявил о применении США стратегических вооружений

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединенные Штаты применили против Ирана вооружение, предназначавшееся для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars, пишет РИА «Новости».

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», – заявил Шекарчи.

Военный представитель также указал, что Иран готов ответить на действия США и Израиля, используя более современные системы вооружений. По его утверждению, армия страны собирается принести народу «добрую весть».

Шекарчи упомянул о некоем инциденте, который произошел в пятницу на американской базе в Бахрейне, и пообещал, что информация об этом появится во всех СМИ в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана. Глава минфина США заявил о планах проведения самой крупной бомбардировки Ирана с начала военной кампании. Свежий опрос показал, что половина американцев недовольны военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.