Алиев сообщил о приведении ВС Азербайджана в полную боеготовность

Алиев сообщил о приведении ВС Азербайджана в готовность номер один

Tекст: Ольга Иванова

Все подразделения Вооруженных сил Азербайджана приведены в полную боевую готовность, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности, которое было посвящено атаке беспилотников, прилетевших со стороны Ирана и нанесших удар по Нахичевани.

Алиев заявил: «Наши вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также все другие силы специального назначения – приведены в состояние мобилизационной готовности номер один и должны быть готовы провести любую операцию». По его словам, все подразделения страны находятся в состоянии полной боевой готовности и способны оперативно реагировать на любые угрозы.

