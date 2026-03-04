Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Российские туристы в ОАЭ столкнулись с обманными схемами выселения из отелей
Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае
Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.
Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.
Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.
Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».
По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.
Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.
Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.