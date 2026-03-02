Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов

Tекст: Ольга Иванова

Власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Такое решение принято для поддержки гостей, оказавшихся в сложном положении из-за задержек и отмен рейсов.

Как говорится в официальном письме Департамента экономики и туризма эмирата, отелям предписано предоставлять туристам возможность остаться в номерах на тех же условиях, что были оговорены при первоначальном бронировании. «Отели в Дубае получили письмо... с инструкциями оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов», – говорится в сообщении АТОР.

Также гостиницам запрещено выселять гостей, которые не могут своевременно покинуть страну. Все меры носят рекомендательный характер и направлены на поддержку туристов, попавших в трудную ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, разместили в отелях.

Российские пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Дубая столкнулись с нехваткой питания.

