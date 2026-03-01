Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели и ранениях по меньшей мере 560 американских военных в результате серии ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. В заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars, отмечается, что американские военные в Бахрейне подверглись атаке двумя баллистическими ракетами, а другие базы неоднократно атаковывались, что и привело к многочисленным потерям среди военнослужащих США, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что Иран не собирается атаковать страны региона, а наносит удары исключительно по американским базам, которые считает территорией США. Он также заверил, что атаки будут продолжаться, пока эти объекты остаются под контролем Вашингтона.

Кроме того, КСИР подтвердил нанесение ударов по двум американским базам в Кувейте – «Али ас-Салям» и «Мухаммеда Аль-Ахмеда». В заявлении, текст которого приводит агентство Fars, говорится: «Американская морская база »Али ас-Салям« в Кувейте в результате последней атаки перестала функционировать, также три объекта морской инфраструктуры США «Мухаммеда Аль-Ахмеда» в Кувейте были уничтожены».

По информации КСИР, удары были нанесены также по военно-морской базе США в Бахрейне с использованием четырех беспилотников. В результате атаки, по заявлению иранских военных, был нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки на базе.

КСИР отмечает, что главными целями иранских ударов продолжают оставаться американские военные объекты, а также объекты Израиля на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» трое военнослужащих США погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Военнослужащие США в ходе спецоперации против Ирана уничтожили 48 ключевых представителей руководства страны.

