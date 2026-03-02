Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне в Прикамье
Поздно вечером в воскресенье на одном из перегонов в Прикамье в хвосте грузового состава сошли с рельсов десять вагонов, пострадавших нет, движение на перегоне не останавливалось, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СЖД).
Там уточнили, что 1 марта в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов в хвостовой части грузового поезда.
«Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», – пояснили в СЖД.
Для выяснения обстоятельств инцидента создан оперативный штаб. Возможны задержки пассажирских поездов, предупредили в СЖД.
