Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.