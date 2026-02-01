Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается
Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».
Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».
Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.
Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».
Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.
Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.