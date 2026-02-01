  • Новость часаЭксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня

    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    31 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ

    Разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ убит на Украине

    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    @ Matthias Balk/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине при невыясненных обстоятельствах убит начальник испытательного полигона высокотехнологичного вооружения, полковник ВСУ Алексей Филиппенков, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Алексей Филиппенков был убит на Украине при невыясненных обстоятельствах, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, Филиппенков родился в 1980 году и был одним из ведущих специалистов по передовым видам вооружений.

    Филиппенков ранее занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер еще один украинский специалист в области вооружений – капитан Владимир Ракша, который был ученым-радиофизиком и также занимался разработкой вооружений для ВСУ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании.

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в его квартире найдены документы с его фотографией на разные имена.

    Комментарии (16)
    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    Комментарии (17)
    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    Комментарии (18)
    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 21:55 • Новости дня
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео массового скопления птиц над городом в момент ракетной тревоги.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в Telegram-канале наблюдением за необычным поведением птиц во время ракетной тревоги.

    Он опубликовал видео того, как огромные стаи птиц кружат над городом в момент включения сирены. По словам Гладкова, «ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности».

    На опубликованных кадрах запечатлены тысячи птиц, совершающих скоординированные и стремительные маневры прямо под звук сирены. Птицы образуют в небе динамичные и постоянно меняющиеся фигуры, создавая необычное и завораживающее зрелище.

    В субботу Гладков объявил угрозу ракетного обстрела для жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов.

    Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Белгородской областью.

    Комментарии (11)
    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривается несчастный случай, а возможность их побега официально исключена, сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    По её слова, изначально рассматривали три основные версии произошедшего, первая из которых заключалась в том, что люди самостоятельно отправились в лес  или в горную местность и приняли решение скрыться.

    «Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия – это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то», – рассказала Сырымбетова ТАСС.

    Он уточнила, что при расследовании версия о побеге была опровергнута. Против неё свидетельствовали собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются.

    С учетом того, что уже установлено следствием, приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья, подытожила представитель СК России.

    Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

    Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега. Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу.

    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 23:15 • Новости дня
    Следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

    СК показал видео сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

    Следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где погибли подростки
    @ Скриншот с видео СУ СК РФ по Кемеровской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области – Кузбассу работают на месте происшествия в Прокопьевске, где группа подростков отмечала день рождения, когда возник пожар.

    По словам старшего помощника руководителя управления, тела пяти несовершеннолетних были обнаружены пожарными по завершении тушения помещения сауны. Единственным спасшимся человеком оказалась именинница, которая смогла выбраться из горящего здания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в одной из частных саун Прокопьевска в Кемеровской области погибли пятеро подростков, возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС России. Очевидец пожара рассказал о спасении именинницы при пожаре в сауне в Прокопьевске.



    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

    Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поединке в британском Ньюкасле россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли судейским решением, уступив чемпионский пояс IBF.

    Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

    Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

    Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

    Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

    Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу


    Комментарии (0)
    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем? Подробности

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

