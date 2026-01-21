Ростех передал армии новые ИМР-3М с антидроновой защитой

Ростех передал Минобороны партию инженерных машин ИМР-3М с антидроновой защитой

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны России новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной радиоэлектронной и антидроновой защитой, сообщает Telegram-канал Ростеха.

Поставка приурочена ко Дню инженерных войск. Машины ИМР-3М, созданные на платформе танка Т-90, сейчас особенно востребованы в зоне спецоперации на Украине, где российские войска ведут наступление и нуждаются в быстром устранении вражеских заграждений. В пресс-службе подчеркнули: «ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач».

Машины оборудованы универсальным бульдозерным отвалом, колейным минным тралом с электромагнитной приставкой, а также телескопической стрелой, которая может использоваться как манипулятор, грейфер, ковш разных видов и рыхлитель. ИМР-3М способны создавать проходы в минных полях, засыпать рвы и траншеи, расчищать завалы и валить деревья.

Герметичный корпус машины позволяет экипажу работать в условиях радиоактивного заражения, высокой задымленности, запыленности или при наличии агрессивных газов и отравляющих веществ без применения дополнительных средств защиты.

1 января сообщалось, что работники концерна «Уралвагонзавод» отправили в войска танки Т-90М с подарочными наборами для каждого члена экипажа.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов ранее заявил, что российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия задает тренды в мировом танкостроении.