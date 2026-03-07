Вучич анонсировал запуск фабрики роботов в Сербии летом текущего года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оглашение стратегии развития Сербии до 2030 года началось с необычного момента – перед собравшимися в комплексе «Палата Сербия» выступил гуманоидный робот Lumi, сообщает корреспондент РИА «Новости». Робот обратился к президенту Александру Вучичу и гостям церемонии со словами: «Уважаемый президент, уважаемые гости, честь для меня участвовать в представлении видения »Сербии 2030«. Пусть это будет введением в новую главу развития Сербии – земли знаний, развития и новых возможностей».

Позже Вучич представил национальную стратегию развития «Сербия 2030» в присутствии министров, военного командования и руководителей госпредприятий. Он подробно рассказал о планах сотрудничества с китайской компанией Minth по запуску первой в стране фабрики по производству гуманоидных роботов и роботов-собак. По словам президента, предприятие в городе Лозница планируется открыть в период с июня по сентябрь 2026 года.

Вучич отметил, что на заводе будут выпускать тысячу гуманоидных роботов для различных задач и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. Также он подчеркнул важность развития систем искусственного интеллекта, назвав вклад этой сферы ключевым для будущего страны.

Президент добавил, что лично участвовал в переговорах по привлечению инвестиций компании Minth и выразил гордость за этот проект. Разработка комплексных решений для робототехники станет, по его мнению, важным шагом для технологического развития Сербии в ближайшие годы.

Еще 2 февраля Вучич заявлял, что власти страны намерены развернуть массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Сербии пообещали выделить 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, из которых более половины предусмотрены на развитие вооруженных сил.

Кроме того, Сербия рассматривает предложения от России, Китая, США и Франции по созданию первых малых ядерных реакторов для предотвращения энергодефицита.



