Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сербия ускоряет подготовку к строительству первой атомной электростанции в стране, чтобы справиться с ростом энергопотребления и отказаться от устаревших угольных станций, передает Bloomberg.

Президент Александр Вучич заявил, что правительству необходимо срочно изменить законы для допуска малых ядерных реакторов и выбрать между проектами компаний из России, Китая, США, Франции, Японии и Южной Кореи.

Сербия уже подписала рамочное соглашение о развитии атомной энергетики с французской EDF, однако, по словам Вучича, также возможны предложения от российской госкорпорации «Росатом» и американской Westinghouse. Президент отметил: «Я только что поговорил с EDF и попросил их приехать сюда через 15 дней», подчеркнув, что власти должны избежать кризиса, когда «люди погибают в темноте».

В ноябре 2024 года Сербия отменила многолетний запрет на использование атомной энергии, но для реализации будущих проектов необходимо дополнительное регулирование. Производство электроэнергии на крупнейшем государственном предприятии Elektroprivreda Srbije (EPS) снижается, и с учетом обязательств перед Евросоюзом поэтапный отказ от старых угольных блоков ускорится. Ввод ядерных мощностей, по словам Вучича, также поможет снизить расходы на оплату европейского углеродного налога на импорт.

Ожидается, что энергопотребление в Сербии резко возрастет в ближайшие годы из-за появления по меньшей мере четырех новых дата-центров, связанных с развитием искусственного интеллекта.

