Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступит к сборке первых российских автомобилей под брендом «Волга» в начале 2026 года, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.
«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», – приводит его слова ТАСС.
Возможность привлечения китайского партнера к проекту он комментировать не стал.
