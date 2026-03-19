Россия и Швейцария обменялись поздравлениями к юбилею дипотношений
Лавров и глава МИД Швейцарии Кассис обменялись поздравительными телеграммами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обменялись поздравительными телеграммами в честь 80-летия восстановления дипломатических отношений между Москвой и Берном, сообщается на сайте МИД России.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обмен телеграммами состоялся в преддверии значимой даты – 18 марта, когда страны отмечают юбилей возобновления официальных контактов.
В тексте сообщения министерства подчеркивается, что стороны отметили важность дальнейшего развития двусторонних отношений и выразили готовность к сотрудничеству в различных сферах.
Ранее Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль поздравили друг друга с 81-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.