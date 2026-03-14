Россия и Венесуэла обменялись поздравлениями по случаю годовщины дипотношений

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иван Хиль обменялись поздравительными посланиями в честь 81-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, следует из сообщения на сайте МИД России.

В официальном сообщении подчеркивается, что Москва и Каракас намерены продолжать укреплять двусторонние политические контакты и развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Российская сторона также заявила о стремлении работать на международной арене ради построения справедливого многополярного мира.

В поздравительных телеграммах отмечено, что обе страны нацелены на расширение взаимодействия как в политической, так и в экономической областях. Ведомства выразили уверенность, что партнерство между Россией и Венесуэлой продолжит динамично развиваться.

