    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Минобороны: Украинцы готовили боевиков для переворота в Мали
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня

    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    28 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит 21-й пакет пакет антироссийских мер, который будет сфокусирован на ограничениях в сфере энергоносителей и обещает стать особенно жестким, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

    Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

    Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.


    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    28 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России временно запретили ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия продукта заявленной на маркировке информации и нарушений состава, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.

    Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.

    Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.

    Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.


    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    28 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Китай пригрозил контрмерами на новый закон ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба китайским компаниям из-за нового закона «Сделано в Европе», пишет «Синьхуа».

    Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

    В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

    Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    28 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, который был освобожден в результате обмена.

    Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.

    «Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.

    Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.

    28 апреля 2026, 18:20 • Новости дня
    Сериал «Метод 3» убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Третий сезон сериала «Метод» был снят с крупнейших российских онлайн-платформ после предписания надзорных органов из-за нарушений законодательства.

    Сервисы «Кинопоиск» и «Иви» удалили сериал «Метод 3» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сообщили ТАСС, что основанием для удаления стало предписание, в котором Минкультуры официально указало на наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.

    «В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор направил уведомление отечественным онлайн-кинотеатрам о наличии нарушений в сериале «Алиса не может ждать». После этого платформы убрали проект сервиса Start из своих каталогов.

    28 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки контрактов на североморскую марку впервые с начала апреля достигли рекордных значений в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

    Утренние торги на лондонской площадке продемонстрировали уверенный рост энергетических контрактов, передает ТАСС.

    В начале сессии стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в июле 2026 года поднялась на 2%, составив 110,4 доллара за баррель.

    Спустя несколько минут положительная динамика ускорилась. Цена актива прибавила 2,81% и достигла уровня 111,27 доллара за баррель. Подобные показатели зафиксированы впервые с седьмого апреля 2026 года.

    Одновременно подорожали американские энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 2,48%. В результате цена контракта составила 98,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 109 долларов за баррель.

    Мировые котировки увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана. Несколькими днями ранее цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 107 долларов.

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

