Биржевая цена на золото упала ниже 4600 долларов

Стоимость золота на бирже упала ниже 4600 долларов впервые с начала апреля

Tекст: Мария Иванова

Котировки драгоценного металла продемонстрировали заметное падение во вторник днем. Цена опустилась ниже уровня в 4600 долларов за тройскую унцию, что произошло впервые с 3 апреля, передает РИА «Новости».

По состоянию на 14.36 по московскому времени июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 102,19 доллара, или на 2,18%. Его стоимость составила 4591,51 доллара за тройскую унцию.

Одновременно с этим зафиксировано снижение стоимости серебра. Майский фьючерс на этот металл на бирже Comex потерял в цене 3,85% по сравнению с предыдущим закрытием торгов, опустившись до 72,138 доллара за унцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на утренних торгах котировки драгоценного металла опустились ниже рубежа в 4650 долларов за тройскую унцию.

В конце марта цена золота на мировых биржах упала ниже отметки в 4200 долларов.