Эксперты указали на право России судить абхазского депутата Кварчия

Tекст: Валерия Городецкая

Принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.

«В данном случае суверенитет Абхазии не подвергается сомнению, но он не абсолютен. Когда местный суд признал состав преступления, а парламент заблокировал ответственность депутата по неизвестным мотивам, активируется резервная юрисдикция России», – приводит слова Сидоренко Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Требование России и происходящие юридические процедуры не являются «вмешательством» в дела Абхазии, поскольку являются механизмом давления без нарушения территориальной целостности. Профессор Сидоренко подчеркнула, что партнерские отношения России и Абхазии не подразумевают безнаказанность за нападение на россиян.

Адвокат Дмитрий Аграновский также добавил, что возбуждение дела в России не нарушает суверенитет Абхазии, а служит цивилизованным правовым инструментом в условиях бездействия местных властей. Его поддерживает юрист Вадим Коблев, отмечая, что российские суды вправе рассматривать такие дела, если интересы граждан России были нарушены за границей. Такова обычная международная практика.

По словам адвоката Александра Глушенкова, Россия выполнила все юридические обязательства, связанные с нападением на своих граждан, но ответа в Абхазии не получила. Поэтому Россия теперь действует в строгом соответствии с международным правом, что развязывает ей руки для защиты соотечественников. Объявленный в розыск Кан Кварчия фактически не сможет покидать территорию республики, пока не урегулирует вопросы с российским законом.

Суть дела – в разбойном нападении на троих россиян, в котором подозревается депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и еще двое лиц. В ноябре полиция Сочи установила их причастность и объявила в федеральный розыск. Абхазский Верховный суд признал в действиях Кварчия признаки преступления, однако парламент республики отказал в снятии с него депутатской неприкосновенности, из-за чего местное расследование затянулось.

Ранее в СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата.