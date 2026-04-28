Сильная вспышка класса M10 отмечена на Солнце

Сильная вспышка продолжительностью в 23 минуты отмечена на Солнце
На Солнце 28 апреля зафиксировали мощную вспышку класса M1.0, продолжавшуюся 23 минуты в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована на Солнце 28 апреля. В Институте прикладной геофизики сообщили, что событие произошло в 15:33 по московскому времени в группе пятен 4420 (N14W37), а продолжительность вспышки составила 23 минуты.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.
Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, отмечают учёные. Облака плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.
Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, отличавшиеся продолжительностью и местоположением. До этого, 24 апреля, на Солнце произошла вспышка класса Х2,5, которая стала самой сильной за последние 2,5 месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы фиксируют резкий рост активности светила.